Інтерфакс-Україна
Події
08:37 07.05.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

1 хв читати
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна постраждали 12 людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 12 людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Надіївка, Томина Балка, Велетенське, Новодмитрівка, Дар'ївка, Токарівка, Понятівка, Іванівка, Берислав, Петропавлівка, Гаврилівка, Урожайне, Хрещенівка, Новорайськ, Дудчани, Нововоронцовка, Золота Балка, Трифонівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Нововасилівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Томарине, Веселе, Козацьке  та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 07.05.2026
Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

Восьмеро постраждалих у Харківській області через обстріли Харківської області протягом доби

08:10 07.05.2026
На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

07:45 07.05.2026
Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

07:25 07.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

19:34 06.05.2026
Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

18:49 06.05.2026
Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

18:16 06.05.2026
Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

15:22 06.05.2026
Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

08:40 06.05.2026
Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:29 06.05.2026
На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять поранені – ОВА

На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять поранені – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Перській затоці скупчилося 1,6 тис. суден, які не можуть пройти Ормузьку протоку – ЗМІ

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

7 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мін'юст анонсував санкції проти експрем'єра Азарова та його сина

Один постраждалий внаслідок ворожої атаки по Дніпру

Норвегія виділила $300 млн на новий пакет PURL, зокрема ракети до систем Patriot

Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

Умєров цього тижня зустрінеться з американським посланцем Віткоффом у Маямі – ЗМІ

На фронті відбулось 120 боєзіткнень за добу – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА