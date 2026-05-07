08:20 07.05.2026

ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Сили оборони протягом дня середи ліквідували 97 зі 102 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях, повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни", – сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 7 травня (з 19:00 6 травня) противник атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

