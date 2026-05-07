На Сумщині внаслідок російських ударів за добу загинули п'ятеро, ще 11 поранені – поліція

П'ять людей загинули та ще одинадцять дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині минулої доби, повідомила поліція Сумської області.

"Сумська громада – загинули дві жінки, ще сім людей поранені. Пошкоджено багатоквартирний будинок, медустанову, дитсадок і підприємство. Також внаслідок удару дрона по авто загинула одна людина, ще одна поранена", – йдеться в повідомленні.

У Великописарівській громаді чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні.

Ще один чоловік загинув у Новослобідській громаді, де росіяни вдарили по житловому будинку.

У Попівській громаді одна людина дістала поранення, пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку. Також одна людина постраждала у Глухівській громаді та одна – у Березівській, де окупанти атакували дроном цивільне авто.

"У низці інших громад пошкоджено житло, транспорт, заклад освіти та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські документують воєнні злочини РФ", – сказано в повідомленні.