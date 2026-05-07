07:45 07.05.2026

Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Російські війська атакували п'ять районів Дніпропетровської області, постраждали чотири людини, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував п'ять районів області артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Ганжа зазначив, що в Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі. Постраждали двоє людей.

На Нікопольщині ворог завдав удару по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Понівечені супермаркет, багатоквартирні будинки, заправка, церква і автівки. 60-річний чоловік дістав поранень. Лікуватиметься амбулаторно. 

У Кам'янському районі росіяни били по Криничанській громаді. Пошкоджені автомобілі. Постраждав 43-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині противник атакував Петропавлівську та Межівську громади. Понівечена автівка.

У Павлоградському районі ворог поцілив по Павлограду та Богданівській громаді. Пошкоджені інфраструктура та автомобіль.

 

07:25 07.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

19:34 06.05.2026
Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

18:49 06.05.2026
Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

11:34 06.05.2026
Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

08:40 06.05.2026
Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:29 06.05.2026
На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять поранені – ОВА

07:41 06.05.2026
Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

07:33 06.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

07:30 06.05.2026
ОВА: У Харкові внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, пошкоджено приватні будинки

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

