Ворог атакував п'ять районів Дніпропетровщини: четверо постраждалих

Російські війська атакували п'ять районів Дніпропетровської області, постраждали чотири людини, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував п'ять районів області артилерією та безпілотниками", – написав він у Телеграм.

Ганжа зазначив, що в Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі. Постраждали двоє людей.

На Нікопольщині ворог завдав удару по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Понівечені супермаркет, багатоквартирні будинки, заправка, церква і автівки. 60-річний чоловік дістав поранень. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кам'янському районі росіяни били по Криничанській громаді. Пошкоджені автомобілі. Постраждав 43-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині противник атакував Петропавлівську та Межівську громади. Понівечена автівка.

У Павлоградському районі ворог поцілив по Павлограду та Богданівській громаді. Пошкоджені інфраструктура та автомобіль.