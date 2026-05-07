Інтерфакс-Україна
07:25 07.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 50 населених пунктів Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 800 обстрілів по 50 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і 12 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 797 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинуло, ще 12 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 23 авіаудари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Кушугуму, Малокатеринівці, Комишувасі, Барвинівці, Любицькому, Шевченківському, Таврійському, Жовтій Кручі, Мирівці, Новосолоному, Верхній Терсі, Рівному, Свободі, Червоному Яру, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новоселівці, Єгорівці та Долинці.

Він додав, що 569 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Лисогірку, Канівське, Мар'ївку, Славне, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля, Злагоду та Рибне.

Також зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Новоданилівці, а 204 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Злагоді.

Крім того, надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

08:10 07.05.2026
07:45 07.05.2026
20:34 06.05.2026
19:34 06.05.2026
18:49 06.05.2026
08:40 06.05.2026
08:29 06.05.2026
07:33 06.05.2026
07:30 06.05.2026
19:38 05.05.2026
