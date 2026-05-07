Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 61 артсистему, шість бронемашин, 1851 БПЛА, а також 235 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб, танків – 11 918 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од, артилерійських систем – 41 539 (+61) од, РСЗВ – 1 776 (+1) од, засоби ППО – 1 365 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од, спеціальна техніка – 4 172 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.