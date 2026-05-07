07:22 07.05.2026

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 235 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 61 артсистему, шість бронемашин, 1851 БПЛА, а також 235 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 338 060 (+890) осіб, танків – 11 918 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 521 (+6) од, артилерійських систем – 41 539 (+61) од, РСЗВ – 1 776 (+1) од, засоби ППО – 1 365 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 336 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 277 912 (+1 851) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 94 545 (+233) од, спеціальна техніка – 4 172 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

08:16 06.05.2026
Ворог атакував балістикою і дронами: збито 89 з 108 БпЛА – Повітряні сили

08:03 06.05.2026
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 283 од. спецтехніки – Генштаб

15:52 05.05.2026
Генштаб ЗСУ: Удари Сил оборони завдали Туапсинському НПЗ та порту міста збитків на понад $300 млн

14:28 05.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

07:28 05.05.2026
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

19:16 04.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

08:26 04.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

08:25 03.05.2026
ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

08:13 03.05.2026
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 282 од. спецтехніки – Генштаб

07:35 02.05.2026
Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

