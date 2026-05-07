06:51 07.05.2026

7 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 травня в Україні відзначають День обізнаності про ментальне здоров’я дітей, День обізнаності про рак сечового міхура, Міжнародний день планетаріїв, Всесвітній день паролів, Всесвітній день сиріт СНІДу.

Івано-Франківськ відзначає день міста.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Акакія.

День 1534 Російська агресія - Day 1534 Russian aggression

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей

День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, який відзначається щороку 7 травня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності громадськості та розуміння потреб психічного здоров'я дітей і молодих людей.

Ментальне (психічне) здоров’я є важливою частиною загального здоров’я дітей і має складний інтерактивний взаємозв’язок з їхнім фізичним здоров’ям та здатністю досягати успіху в школі, на роботі та в суспільстві. Як фізичне, так і психічне здоров’я впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо та діємо всередині та зовні. Дуже важливо задовольняти потреби дітей і підлітків у сфері ментального здоров’я на ранніх етапах їхнього розвитку, щоб забезпечити їм продуктивне життя в дорослому віці.

День обізнаності про рак сечового міхура

Щорічно 7 травня відзначається День обізнаності про рак сечового міхура. Метою цього дня є підвищення обізнаності про рак сечового міхура, тип раку, який вражає слизову оболонку сечового міхура, а також інформування про його причини, симптоми та лікування.

Всесвітній день паролів

Традиційно у перший четвер травня святкується Всесвітній день паролів. Проведення цього свята запропонували експерти Intel, а IT-галузь підтримала цю ідею.

Цей день – можливість нагадати користувачам про необхідність створення надійних паролів для захисту особистої інформації в інтернеті. Вперше про заснування Всесвітнього Дня паролів компанія Intel Security оголосила в 2013 році.

Всесвітній день сиріт СНІДу

Всесвітній день сиріт СНІДу припадає на 7 травня. Традиція його відмічання була започаткована у 2002 році Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International, створеної для підтримки вразливих дітей. Мета акції – привернути увагу громадськості до мільйонів малюків, один або обидва батьків яких померли від захворювання.

День міста Івано-Франківськ

Івано-Франківськ відзначає день міста 7 травня. Саме цього дня 1662 року місту було надане Магдебурзьке право.

Народилися в цей день:

600 років від дня народження Джованні Понтано (1426–1503), італійського поета-гуманіста;

185 років від дня народження Бориса Станіславовича Познанського (1841–1906), українського письменника, етнографа, громадського діяча;

90 років від дня народження Володимира Анатолійовича Лукашева (1936), українського режисера, педагога, музично-громадського та театрального діяча;

80 років від дня народження Ганни Максимівни Новаківської (1946), української архітекторки, реставраторки.

Ще цього дня:

1920 - Наступного дня після завершення Зимового походу, 6-та Січова дивізія Армії УНР першою з українсько-польського союзу увійшла до Києва, звільнивши місто від московсько-більшовицьких загонів;

1945 - О 2:41 у Реймсі, у штабі генерала Дуайта Ейзенхауера, підписано Акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що ознаменував завершення Другої світової війни в Європі;

1956 - Міністр охорони здоров’я Великої Британії відмовився розпочати боротьбу з курінням, заявивши про сумніви щодо його шкідливості;

1995 - Національний банк України випустив в обіг пам’ятну монету номіналом 200 000 карбованців;

1999 - Папа Римський вперше від часів Великого розколу християнства 1054 року здійснив візит до православної країни — Румунії;

2008 - Об 11:00 в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний зафіксовано землетрус магнітудою 3 бали. Легкі підземні поштовхи відчувалися в Одесі;

2016 - У Полтаві урочисто відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Церковне свято

Віряни святкують день пам’яті святого мученика Акакія

Святий Акакій, сотник римського війська, увійшов до сонму християнських мучеників як зразок доблесті духу і безстрашної відданості Богові. Його життя сягає початку IV століття — часу, коли Римська імперія, охоплена темрявою язичницьких гонінь, виплеснула всю свою жорстокість на християнську громаду.

Акакій служив військовим начальником у Візантії, виділявся не лише мужністю та розважливістю, а й глибокою внутрішньою вірою. Його серце, очищене від марнославства, палало любов’ю до Христа. Коли розпочалися імператорські переслідування, святий не приховав своєї приналежності до християн і відкрито визнав свою віру перед суддями.

За цей сміливий вчинок на нього чекали страшні випробування: болісні тортури, побої, знущання, що мали на меті зламати його дух. Та мучителі виявилися безсилими перед твердістю Акакія. Він з гідністю витримав усі страждання, залишивши за собою світлий слід непохитності. Зрештою, за наказом правителя він був страчений — мечем відтяли йому голову, але душа його вознеслася до Царства Небесного як чистий і непереможний свідок Христа.

Іменини:

Овсій, Лука, Леонтій, Валентин, Сава, Інокентій, Михайло.

З прикмет цього дня:

Якщо на Акакія ясно і тепло — літо буде врожайним і сухим; дощ цього дня — до дощового літа; багато роси вранці — на щедрий урожай огірків і кавунів; якщо цвітуть черемха та яблуня — чекайте на швидке потепління; якщо спів птахів голосний і дзвінкий — до доброї погоди; грім 7 травня — до теплого і вологого літа.

