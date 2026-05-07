Мін'юст анонсував санкції проти експрем'єра Азарова та його сина

Проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова будуть застосовані санкції, передбачені законом, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

У середу, 6 травня 2026 року, Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до Миколи Азарова та його сина.

Йдеться про захід, передбачений законом "Про санкції", який передбачає стягнення активів на користь держави.

У відомстві нагадали, що Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра в період президентства Віктора Януковича з 2010 по 2014 рік.

Після подій Революції гідності він покинув Україну і, за даними Мін'юсту, згодом підтримував дії Росії, пов'язані з анексією Криму, а також публічно ставив під сумнів легітимність української влади.

Після початку повномасштабної війни, як зазначають у міністерстві, він продовжив поширювати тези російської пропаганди, спрямовані на виправдання агресії проти України.

Олексій Азаров, колишній народний депутат і підприємець, також покинув Україну 2014 року. За інформацією Мін'юсту, на території Росії він веде бізнес-діяльність через розгалужену мережу компаній.

У Мін'юсті стверджують, що ці структури беруть участь у матеріально-технічному забезпеченні агресії, зокрема через сплату податків до бюджету РФ і виробництво продукції відповідного призначення.

Мін'юст заявив про намір стягнути активи, які належать Азарову і його синові безпосередньо або через третіх осіб.

До переліку входять об'єкти нерухомості та земельні ділянки в Києві та області, грошові кошти, корпоративні права, а також цінні предмети, включно з книгами, іконами та ювелірними виробами.

