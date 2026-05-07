Норвегія виділила $300 млн на новий пакет PURL, зокрема ракети до систем Patriot

Норвегія виділила $300 млн на новий пакет підтримки України в рамках PURL, до якого входять, зокрема, ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Сьогодні Норвегія виділила $300 млн на новий пакет PURL, який містить, зокрема, ракети до систем Patriot. Дякую президенту за проведені попередні зустрічі щодо цього рішення та постійну комунікацію з партнерами стосовно важливості внесків у PURL для захисту українського неба, цивільних, критичної інфраструктури й позицій Сил оборони", – написав він у Телеграм.

Під час візиту Федоров провів зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, міністром фінансів Єнсом Столтенбергом, міністром оборони Торе Оншуусом Сандвіком, представниками парламенту та оборонної індустрії, а також взяли участь у засіданні NORDEFCO – оборонного об'єднання країн Скандинавії та Ісландії.

Сторони обговорили збільшення військової допомоги Україні, пріоритети у сфері ППО, далекобійних боєприпасів та українських безпілотників, а також спільні проєкти між українським і норвезьким оборонно-промисловими комплексами.

За даними українського відомства, рівень перехоплення повітряних цілей зріс майже до 90%, а втрати російської армії складають близько 35 тисяч знищених або важкопоранених військових на місяць.

