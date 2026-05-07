Інтерфакс-Україна
02:33 07.05.2026

Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках мирної угоди Іран передасть свій високозбагачений уран Сполученим Штатам, передає агентство Reuters.

"Ми цього досягнемо", – сказав Трамп журналістам, залишаючи захід у Білому домі.

Однією з головних цілей Трампа на початку військової операції проти Ірану була гарантія того, що Тегеран не розробить ядерну зброю. Як відомо, Іран володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану.

Американський президент переконаний, що Тегеран передасть його Сполученим Штатам.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-says-united-states-will-get-uranium-iran-2026-05-06/

Теги: #іран #копалини #трамп #сша

