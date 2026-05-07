Умєров цього тижня зустрінеться з американським посланцем Віткоффом у Маямі – ЗМІ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров уже цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, передає Bloomberg.

Як зазначає видання, мирні переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут. Володимир Путін не виявив жодних ознак відмови від територіальних претензій щодо частин східної Донецької області України, які Москва не змогла захопити військовим шляхом.

"Під час кількох попередніх раундів переговорів щодо завершення війни вдалося досягти певного прогресу з багатьох питань, однак статус Донбасу, а також відсутність чіткості щодо гарантій безпеки, які Україна мала б отримати від своїх союзників, залишаються головними перешкодами для подальшого просування перемовин", – йдеться в статті.

Співрозмовники видання, серед яких був і посадовець Білого дому, який говорив на умовах анонімності, відмовилися уточнювати порядок денний потенційної зустрічі Умєрова з Віткоффом.

Речниця Умєрова Діана Давітян також відмовилася від коментарів.

Як повідомлялося, 23 березня українська делегація провела у Флориді черговий етап переговорів зі Сполученими Штатами, під час яких, за повідомленням секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, досягнуто помітного прогресу у просуванні позицій щодо надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення громадян України.

