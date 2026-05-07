Інтерфакс-Україна
00:13 07.05.2026

На фронті відбулось 120 боєзіткнень за добу – Генштаб

Російські війська від початку доби 120 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському напрямку, а на лиманському і гуляйпільському – по 15, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5649 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках в середу ворог завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБ та здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з них із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки. Одна з цих атак триває.

На куп'янському напрямку ворог атакував шість разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районі Борівської Андріївки. Одна з цих атак продовжується.

На лиманському напрямку українські військові відбивали 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного. Одне боєзіткнення іще триває.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції українських оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 25 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та три укриття противника. Також ушкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, 10 укриттів противника, чотири гармати та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 200 БпЛА різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Вербового.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки Зеленого та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське.

На оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Щербаків.

На придніпровському напрямку противник проводив дві атаки в бік Антонівки та острова Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zy99SJEUp28JwKLCB5KChF5GKsfUfpGfh57R7dpQkByXnRWmLi1rrobX6L8XvJVLl

05:31 06.05.2026
У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

На фронті відбулось 132 боєзіткнення за добу – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

На фронті відбулось 116 боєзіткнень за добу – Генштаб

