На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

У Сумській області російські війська продовжували атаки безпілотниками по цивільній інфраструктурі, є загиблий та постраждалий, повідомляють обласна прокуратура та начальник ОВА Олег Григоров.

Як повідомляє прокуратура Сумщини, за даними слідства, 6 травня 2026 року близько 20:30 ворог атакував безпілотником цивільну інфраструктуру в Новослобідській громаді Конотопського району.

Унаслідок атаки окупантів загинув 54-річний місцевий житель. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Водночас начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про ще одного постраждалого через ворожі атаки.

"На дорозі в Березівській громаді ще один російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Поранення отримав 76-річний чоловік. Медики надають допомогу", – написав він.

Також, за його словами, в Хутір-Михайлівській громаді ворог поцілив у приватний будинок. Внаслідок влучання оселя загорілася. Люди не постраждали.

Джерела: https://t.me/prokuraturasumy/5235

https://t.me/hryhorov_oleg/2225