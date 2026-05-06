Працівника СБУ затримали за хабар у $34 тис. США – Офіс генпрокурора

Співробітника Служби безпеки України затримали під час отримання $34 тис. США в рамках схеми фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Викрито та припинено протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Як зазначає Офіс генпрокурора, вартість таких "послуг" становила $8,5 тис. США з особи. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства лише "на папері" без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Повідомляється, що схему викрили після того, як один із потенційних "клієнтів" звернувся до правоохоронців. Подальше документування протиправної діяльності та передача коштів відбувалися під контролем оперативників.

"Сьогодні співробітника СБУ затримано безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до функціонування цієї схеми.

