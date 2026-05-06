Інтерфакс-Україна
Події
22:42 06.05.2026

Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії оборонну співпрацю, євроінтеграційний курс України та порушення Росією запропонованого перемир'я

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру ситуацію на фронті, оборонну співпрацю у сфері високих технологій, підтримку євроінтеграційного курсу України та порушення Росією запропонованого президентом Зеленським режиму тиші.

"Португалія з Україною. І це принципова позиція. Про це говорили під час зустрічі з прем'єр-міністром Португальської Республіки Луїш Монтенегру", – написав Стефанчук у Facebook.

Він подякував Португалії за незмінну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії і наголосив, що для України важливо, що ця підтримка охоплює ключові напрями: політичний, військовий, фінансовий і гуманітарний.

Стефанчук поінформував Монтенегру про ситуацію на фронті і про чергове порушення Росією запропонованого президентом Володимиром Зеленським режиму тиші.

"Росію треба змусити сісти за стіл переговорів. Але будь-яке припинення вогню має бути не паузою для перегрупування агресора, а реальним кроком до збереження людських життів і справедливого миру", – підкреслив Стефанчук.

Окремо Стефанчук і Монтенегру обговорили співпрацю в оборонній сфері, зокрема у сфері високих технологій.

"Україна має унікальний досвід сучасної війни, а посилення нашої взаємодії може зміцнити безпеку обох держав і всієї Європи", – заявив Стефанчук.

Також ішлося про європейську інтеграцію України.

Як зазначив Стефанчук, "Португалія підтверджує повну підтримку нашого шляху до Європейського Союзу".

Також Стефанчук подякував за підтримку української громади в Португалії і зауважив, що "сьогодні вона є важливим мостом між нашими народами".

Крім того, спікер висловив Португалії вдячність за готовність долучатися до відбудови України і за послідовну солідарність з українським народом.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid091gpp5ikQ4Vc45eL4bBoiBL56egxNMkg9RUuLw4yuAUZ9Dtbi6CbCm4LnWorVBcNl

Теги: #стефанчук #зустріч #португалія

