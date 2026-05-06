Інтерфакс-Україна
Події
22:08 06.05.2026

Уряд виділив 192 млн грн на доплати понад 9,6 тисячі енергетикам за відновлення інфраструктури

1 хв читати

Кабінет міністрів України виділив 192 млн грн на доплати понад 9,6 тисячі енергетиків, які відновлювали критичну інфраструктуру після російських обстрілів у березні, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Доплату 20 000 грн отримають працівники ремонтних бригад, бригадири, інженери та інші фахівці, які працювали в складних умовах для швидкого відновлення критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

Шмигаль додав, що раніше на доплати працівникам ремонтних бригад за січень та лютий уряд уже спрямував 527,7 млн гривень.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12645

