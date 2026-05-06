Уряд виділив 192 млн грн на доплати понад 9,6 тисячі енергетикам за відновлення інфраструктури

Кабінет міністрів України виділив 192 млн грн на доплати понад 9,6 тисячі енергетиків, які відновлювали критичну інфраструктуру після російських обстрілів у березні, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Доплату 20 000 грн отримають працівники ремонтних бригад, бригадири, інженери та інші фахівці, які працювали в складних умовах для швидкого відновлення критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

Шмигаль додав, що раніше на доплати працівникам ремонтних бригад за січень та лютий уряд уже спрямував 527,7 млн гривень.

