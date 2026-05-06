21:49 06.05.2026

Зеленський доручив розробити законодавчу базу для легальних військових компаній в Україні – Клименко

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський доручив МВС, розвідці, урядовцям та Офісу президента напрацювати законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг, так званих військових компаній, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Доповів президенту щодо підготовки законодавчих рішень у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та нових післявоєнних можливостей для українських воїнів. Отримав завдання разом із командою МВС, розвідкою, урядовцями та ОПУ напрацювати законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг. Це те, що називають "військові компанії", – сказано в Телеграм-каналі Клименка.

За словами міністра, йдеться про формування прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні посісти своє місце на глобальному ринку безпеки і при цьому повністю відповідатиме Конституції.

"Українські військові сьогодні мають безпрецедентний бойовий досвід, який визнає весь світ. І наше завдання – створити умови, щоб після війни цей досвід став професійною можливістю для наших ветеранів", – зазначив міністр.

Він додав, що провідні держави світу вже працюють у цьому напрямку. Україна також має що запропонувати з врахуванням своїх інтересів та безпеки.

Клименко також зазначив, що окремо доповів про роботу над законодавчим врегулюванням цивільної вогнепальної зброї. До роботи залучені парламентарі, правоохоронці, військові, ветерани, юристи, представники громадського та медійного сектору.

"Україні потрібен сучасний і збалансований закон, який чітко врегулює правила обігу цивільної вогнепальної зброї, посилить безпеку та врахує право громадян на самозахист. Працюємо далі над рішеннями, які відповідають безпековим реаліям країни", – наголосив він.

 

