21:42 06.05.2026

Глави МЗС України та Азербайджану обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів лідерів у Габалі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, обговорили подальші кроки для розвитку двосторонньої співпраці.

"Я подякував своєму колезі за нещодавній візит і гостинність під час переговорів наших лідерів у Габалі. Ми зосередилися на реалізації домовленостей, досягнутих під час цих переговорів, а також обговорили подальші кроки для розвитку двосторонньої співпраці", – написав Сибіга в Х.

Міністри також обмінялися думками щодо регіональної безпекової ситуації та ширших міжнародних процесів.

"Україна вдячна Азербайджану за послідовну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності, а також за гуманітарну допомогу, зокрема в енергетичному секторі", – зазначив Сибіга.

Глави МЗС також домовилися підтримувати активний діалог і продовжувати контакти.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію кроків, про які він з ним домовився під час його візиту до Азербайджану кілька тижнів тому.

27 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про укладання шести угод з Азербайджаном під час візиту до цієї країни, серед яких окремо відзначив безпекові.

Також президент України повідомив про домовленості щодо спільного виробництва та про роботу українських експертів в Азербайджані. Зеленський заявив про "дуже серйозний крок" у вигляді підписання документів про спільний розвиток оборонно-промислового комплексу країн.

 

Теги: #азербайджан #домовленості #мзс

