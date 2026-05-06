Інтерфакс-Україна
Події
21:40 06.05.2026

Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

2 хв читати
Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прискорити призначення нового керівника "Енергоатому" та повідомив про підготовку кадрових змін на рівні заступників міністрів, а також про наявність вакантних міністерських посад, які потребують заповнення.

"Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником офісу Кирилом Будановим про рішення, які треба реалізувати у внутрішній політиці. Зокрема, кадрові в уряді, в державних кампаніях. Найближчим часом будуть зміни на рівні заступників міністрів", – сказав він у вечірньому відеозверненні в середу.

За його словами, зараз готуються відповідні пропозиції.

"Тривають у суспільстві дискусії щодо заміни деяких міністрів нагально про кадрові зміни в державних кампаніях. Я доручив уряду прискорити зміни в Енергоатомі. Потрібен новий професійний керівник компанії. Це дискусія про заміну керівника такої особливої компанії, як Ліси України. Треба більше прозорості в компанії, більше доходів державному бюджету", – вважає президент.

Крім того, на думку президента, існує необхідність прискорення приватизації "Сенсбанку" та "Укргазбанку". Він наголосив, що держава контролює надто велику частку банківської сфери і ці процеси бажано завершити у 2026 році.

"Оперативними мають бути рішення і у банківській сфері. Є можливість дати більш можливостей бізнесу. Зокрема "Сенсбанк", який перейшов від російських підсанкційних власників до держави", – зазначив він.

Також, каже Зеленський, "Укргазбанк", який уряд запланував на приватизацію.

"Україні потрібні більш активні економічні процеси", – підсумував президент.

 

Теги: #кадри #уряд #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 06.05.2026
Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

19:22 06.05.2026
Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

18:55 06.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

18:33 06.05.2026
Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

16:21 06.05.2026
Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

21:28 05.05.2026
Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

17:36 05.05.2026
Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

16:02 05.05.2026
Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

У США нарощують виробництво ракет Tomahawk і ЗРК Patriot - Трамп

7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

Президент Литви заявив про готовність прийняти солдатів, яких США виводять із Німеччини

США "сильно перевершують" у космосі Росію і Китай, вважає Трамп

Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА