Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прискорити призначення нового керівника "Енергоатому" та повідомив про підготовку кадрових змін на рівні заступників міністрів, а також про наявність вакантних міністерських посад, які потребують заповнення.

"Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником офісу Кирилом Будановим про рішення, які треба реалізувати у внутрішній політиці. Зокрема, кадрові в уряді, в державних кампаніях. Найближчим часом будуть зміни на рівні заступників міністрів", – сказав він у вечірньому відеозверненні в середу.

За його словами, зараз готуються відповідні пропозиції.

"Тривають у суспільстві дискусії щодо заміни деяких міністрів нагально про кадрові зміни в державних кампаніях. Я доручив уряду прискорити зміни в Енергоатомі. Потрібен новий професійний керівник компанії. Це дискусія про заміну керівника такої особливої компанії, як Ліси України. Треба більше прозорості в компанії, більше доходів державному бюджету", – вважає президент.

Крім того, на думку президента, існує необхідність прискорення приватизації "Сенсбанку" та "Укргазбанку". Він наголосив, що держава контролює надто велику частку банківської сфери і ці процеси бажано завершити у 2026 році.

"Оперативними мають бути рішення і у банківській сфері. Є можливість дати більш можливостей бізнесу. Зокрема "Сенсбанк", який перейшов від російських підсанкційних власників до держави", – зазначив він.

Також, каже Зеленський, "Укргазбанк", який уряд запланував на приватизацію.

"Україні потрібні більш активні економічні процеси", – підсумував президент.