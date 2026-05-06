Інтерфакс-Україна
Події
21:15 06.05.2026

Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

2 хв читати
Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від України чітку пропозицію щодо припинення вогню та переходу до дипломатії, утім, не зупинила жодну із своєї воєнної активності, тож Україна діятиме дзеркально з огляду на ситуацію вночі та в четвер.

"Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну", – сказав він у вечірньому відеозверненні в середу.

Президент зазначив, що Росія довоювалася до того, що їхній головний парад "уже залежить від нас". За словами Зеленського, це чіткий сигнал: треба завершувати.

Зеленський подякував кожній державі, кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію України для Росії щодо встановлення повної тиші.

"По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками", – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що в середу фактично весь день та щогодини з різних українських областей були повідомлення про удари. Зокрема, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, Сумська область, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон.

"Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями", – резюмував він.

 

Теги: #мир #пропозиція #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 06.05.2026
Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

12:57 06.05.2026
РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

12:04 06.05.2026
Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

09:20 06.05.2026
Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

22:39 04.05.2026
Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

12:15 03.04.2026
Україна передала США запит щодо Великоднього перемир'я, невідомо, чи буде у них можливість передати цей меседж РФ, – Зеленський

Україна передала США запит щодо Великоднього перемир'я, невідомо, чи буде у них можливість передати цей меседж РФ, – Зеленський

10:04 02.04.2026
Волонтер Притула закликає відкрити на практиці експорт для українських приватних виробників ОПК

Волонтер Притула закликає відкрити на практиці експорт для українських приватних виробників ОПК

18:31 18.03.2026
Заявлений обсяг нової пропозиції торговельної нерухомості в Києві становить понад 243 тис. кв. м – UTG

Заявлений обсяг нової пропозиції торговельної нерухомості в Києві становить понад 243 тис. кв. м – UTG

18:28 08.03.2026
НБУ пропонує Угорщині підтримати незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України

НБУ пропонує Угорщині підтримати незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України

ВАЖЛИВЕ

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

ОСТАННЄ

У США нарощують виробництво ракет Tomahawk і ЗРК Patriot - Трамп

7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

Президент Литви заявив про готовність прийняти солдатів, яких США виводять із Німеччини

США "сильно перевершують" у космосі Росію і Китай, вважає Трамп

Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА