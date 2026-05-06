Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від України чітку пропозицію щодо припинення вогню та переходу до дипломатії, утім, не зупинила жодну із своєї воєнної активності, тож Україна діятиме дзеркально з огляду на ситуацію вночі та в четвер.

"Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну", – сказав він у вечірньому відеозверненні в середу.

Президент зазначив, що Росія довоювалася до того, що їхній головний парад "уже залежить від нас". За словами Зеленського, це чіткий сигнал: треба завершувати.

Зеленський подякував кожній державі, кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію України для Росії щодо встановлення повної тиші.

"По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками", – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що в середу фактично весь день та щогодини з різних українських областей були повідомлення про удари. Зокрема, Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, Сумська область, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон.

"Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями", – резюмував він.