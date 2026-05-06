УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу на місцях російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі.

"Дніпро: команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області спільно з рятувальними службами міста працювала на місцях ліквідації наслідків обстрілу. Волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих, надали допомогу двом людям, одного пораненого доставили до лікарні", – повідомив УЧХ у Facebook у середу.

Волонтери також надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

Команда загону швидкого реагування УЧХ у Сумській області здійснила обхід пошкоджених територій у Сумах для виявлення постраждалих. Волонтери надали пораненим першу домедичну й психологічну допомогу.

Крім того, на місці ліквідації наслідків ворожої атаки волонтери організували видачу гуманітарної допомоги – питної води та будівельних матеріалів для тимчасового ремонту.

Протягом доби команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працювала на місцях обстрілів. Волонтери чергували для надання допомоги постраждалим та підтримували рятувальників.

Як повідомлялося, через ворожу атаку на Дніпро у вівторок ввечері четверо людей загинули, 19 отримали поранення, з них 13 госпіталізовані. Внаслідок удару пошкоджено підприємства.

Після масованої російської атаки по Сумах травмовано двох людей. Удари припали по житловому сектору та об'єктах цивільної інфраструктури, що спричинило виникнення пожеж за кількома адресами. Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені періодично призупиняти роботи, однак усі пожежі були ліквідовані.

Російські війська близько 16.00 у вівторок атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Жертвами удару стали 12 осіб, ще 43 отримали поранення. Пошкоджено підприємства, житлові будинки, станцію техобслуговування та автомийку. 6 травня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за жертвами російського авіаційного удару.