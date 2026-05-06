У США нарощують виробництво ракет Tomahawk і ЗРК Patriot - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська промисловість збільшує виробництво зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot і крилатих ракет Tomahawk.

"Виробники озброєнь будують по шість, сім заводів просто зараз, щоб штампувати Patriot і Tomahawk", - сказав він у середу в Білому домі.

За словами Трампа, ці зразки озброєнь - "неймовірні".

Також він розповів, що нещодавно Іран випустив по авіаносцю США 111 ракет, але жодна з них не досягла мети. "Тільки вдумайтеся. П'ять років тому таке було б неможливо", - сказав Трамп.