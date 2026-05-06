7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

Четвер, 7 травня, оголошений в обласному центрі днем жалоби, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар.

"У зв'язку з трагічними наслідками ворожих ударів по Сумській громаді, унаслідок яких загинули мирні люди, завтра, 7 травня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби", – написав він у Телеграмі.

Кобзар від імені Сумської міської територіальної громади висловив щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

Як повідомлялось, через пряме влучання двох безпілотників у дитячий садок у середмісті Сум загинуло дві людини, ще семеро зазнали поранень.