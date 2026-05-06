21:01 06.05.2026

7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

Четвер, 7 травня, оголошений в обласному центрі днем жалоби, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар міської ради Артем Кобзар.

"У зв'язку з трагічними наслідками ворожих ударів по Сумській громаді, унаслідок яких загинули мирні люди, завтра, 7 травня, у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби", – написав він у Телеграмі.

Кобзар від імені Сумської міської територіальної громади висловив щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

Як повідомлялось, через пряме влучання двох безпілотників у дитячий садок у середмісті Сум загинуло дві людини, ще семеро зазнали поранень.

 

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

13:43 06.05.2026
У Дніпрі 7 травня оголошено днем жалоби

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

11:25 06.05.2026
Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

20:57 05.05.2026
Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

10:39 05.05.2026
Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

16:23 04.05.2026
У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

19:03 22.04.2026
В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

