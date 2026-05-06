Президент Литви заявив про готовність прийняти солдатів, яких США виводять із Німеччини
Литва готова прийняти у себе американських військовослужбовців, яких буде виведено з Німеччини, заявив литовський президент Гітанас Науседа.
"Насамперед нас цікавить, чи залишаться ці солдати, які потенційно можуть бути виведені з Німеччини, в Європі", – сказав Науседа, якого цитують литовські ЗМІ, на пресконференції в середу.
Він наголосив, що вкрай важливо, щоби Вашингтон зберігав увагу до регіону, тому союзники по НАТО "повинні зробити все можливе, щоби США не відвернулися від Європи".
Науседа зазначив, що в разі ротації Литва готова прийняти додаткові сили союзників. "Ми в Литві готові прийняти якомога більше союзників", – сказав він.
"На нашій території перебуває понад 1000 американських військовослужбовців, і ми, безумовно, готові прийняти ще більше в майбутньому і виконати всі наші зобов'язання з розвитку інфраструктури", – додав литовський президент.