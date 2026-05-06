Інтерфакс-Україна
Події
20:55 06.05.2026

Президент Литви заявив про готовність прийняти солдатів, яких США виводять із Німеччини

1 хв читати
Президент Литви заявив про готовність прийняти солдатів, яких США виводять із Німеччини

Литва готова прийняти у себе американських військовослужбовців, яких буде виведено з Німеччини, заявив литовський президент Гітанас Науседа.

"Насамперед нас цікавить, чи залишаться ці солдати, які потенційно можуть бути виведені з Німеччини, в Європі", – сказав Науседа, якого цитують литовські ЗМІ, на пресконференції в середу.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоби Вашингтон зберігав увагу до регіону, тому союзники по НАТО "повинні зробити все можливе, щоби США не відвернулися від Європи".

Науседа зазначив, що в разі ротації Литва готова прийняти додаткові сили союзників. "Ми в Литві готові прийняти якомога більше союзників", – сказав він.

"На нашій території перебуває понад 1000 американських військовослужбовців, і ми, безумовно, готові прийняти ще більше в майбутньому і виконати всі наші зобов'язання з розвитку інфраструктури", – додав литовський президент.

Теги: #контингент #литва #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 06.05.2026
США "сильно перевершують" у космосі Росію і Китай, вважає Трамп

США "сильно перевершують" у космосі Росію і Китай, вважає Трамп

16:28 06.05.2026
В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

07:19 06.05.2026
Трамп заявив про тимчасове призупинення руху суден через Ормузьку протоку

Трамп заявив про тимчасове призупинення руху суден через Ормузьку протоку

07:03 06.05.2026
Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

05:31 06.05.2026
У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

23:59 05.05.2026
Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

09:49 04.05.2026
У Литві розпочалися навчання НАТО

У Литві розпочалися навчання НАТО

13:59 29.04.2026
Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

Російські контингенти у країнах Африки збільшено на 8 тис. осіб – Зеленський

21:03 23.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

17:48 10.04.2026
МЗС Естонії, Латвії та Литви відкинули звинувачення Росії у сприянні атакам дронів

МЗС Естонії, Латвії та Литви відкинули звинувачення Росії у сприянні атакам дронів

ВАЖЛИВЕ

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА