Президент Литви заявив про готовність прийняти солдатів, яких США виводять із Німеччини

Литва готова прийняти у себе американських військовослужбовців, яких буде виведено з Німеччини, заявив литовський президент Гітанас Науседа.

"Насамперед нас цікавить, чи залишаться ці солдати, які потенційно можуть бути виведені з Німеччини, в Європі", – сказав Науседа, якого цитують литовські ЗМІ, на пресконференції в середу.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоби Вашингтон зберігав увагу до регіону, тому союзники по НАТО "повинні зробити все можливе, щоби США не відвернулися від Європи".

Науседа зазначив, що в разі ротації Литва готова прийняти додаткові сили союзників. "Ми в Литві готові прийняти якомога більше союзників", – сказав він.

"На нашій території перебуває понад 1000 американських військовослужбовців, і ми, безумовно, готові прийняти ще більше в майбутньому і виконати всі наші зобов'язання з розвитку інфраструктури", – додав литовський президент.