США "сильно перевершують" у космосі Росію і Китай, вважає Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Космічні сили США мають найсерйозніший потенціал у світі та перевершують, зокрема, сили РФ і Китаю.

"Наші Космічні сили – тепер провідні порівняно з іншими країнами – Китаєм, Росією (...). Ми так сильно перевершуємо всіх у космосі, що нас ніколи не наздоженуть", – сказав Трамп у Білому домі.

Він нагадав, що раніше США, навпаки, відставали від РФ і КНР у космосі, але після створення 2019 року Космічних сил як окремого виду військ ситуація змінилася.