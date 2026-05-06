Інтерфакс-Україна
Події
20:34 06.05.2026

Одна людина загинула, дві поранені через авіаудари по Запоріжжю – ОВА

Удар російської авіабомби забрав життя мешканки с. Жовта Круча, ще дві жінки зазнали поранень через удар безпілотника окупантів, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Керованою авіабомбою росіяни ударили по Жовтій Кручі. Зруйнований приватний будинок загинула 87-річна жінка. Ворожий безпілотник зруйнував приватний будинок у Вільнянську. Внаслідок удару поранені жінки 21 та 81 років", – написав він у Телеграмі.

Він поінформував, що пораненим надана необхідна медична допомога.

 

