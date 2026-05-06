20:27 06.05.2026

Турнір з карате на підтримку підрозділів ГУР відбувся в Києві

Фото: https://gur.gov.ua/

Масштабний турнір з карате "16th Kyiv Open International karate tournament" відбувся в Києві на підтримку підрозділів активних дій Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як повідомляється на сайті ГУР, це одні з найдавніших змагань в українському карате, але в умовах повномасштабної війни їх провели вперше: 2 та 3 травня 2026 року у столиці України за медалі у різних вікових групах боролися понад 1200 учасників. Серед них – титуловані спортсмени світового рівня, військовослужбовці Сил безпеки та оборони України, зокрема й спецпризначенці ГУР.

"Бійці підрозділів активних дій воєнної розвідки працюють на вістрі нашої боротьби. Спортивна підготовка для них вкрай важлива. Сила, витривалість, дисципліна, вміння тримати удар і блискавично атакувати у відповідь – саме ті навички, які розвиває карате", – сказав представник ГУР Євгеній Єрін.

Мета турніру – підтримати воєнних розвідників, які ведуть боротьбу з російською окупаційною армією.

"Українська збірна з карате сьогодні найсильніша в Європі… Багато наших спортсменів і тренерів служать саме в підрозділах активних дій ГУР МО. Дехто віддав життя, захищаючи нас… Тому для нас справа честі підтримати наших військових, і на цьому турнірі, і в цілому", – сказав голова оргкомітету Української федерації карате Сергій Левчук.

Організатори змагань передали підрозділам активних дій ГУР дрони та обладнання на суму близько мільйона гривень. "Ми вдячні усій спортивній спільноті і родині карате зокрема за системну підтримку. Сьогодні ми отримали від партнерів Української федерації карате FPV-дрони, і вже завтра вони працюватимуть за призначенням", – сказав офіцер спецпідрозділу ГУР "Артан", президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

 

