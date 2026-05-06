Інтерфакс-Україна
Події
20:15 06.05.2026

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

1 хв читати
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко
Фото: https://www.facebook.com/

Працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур відтепер зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень під час воєнного стану, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", – написала Свириденко в Телеграм у середу.

 

Теги: #обмеження #жінки #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 05.05.2026
Берлін посилює обмеження на символіку РФ і СРСР під час заходів до Дня перемоги

Берлін посилює обмеження на символіку РФ і СРСР під час заходів до Дня перемоги

21:03 25.04.2026
У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

У Києві та області в неділю діятимуть тимчасові обмеження руху через заходи за участю іноземних делегацій

20:34 22.04.2026
Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

11:17 22.04.2026
Мадяр 9 травня стане прем'єром Угорщини

Мадяр 9 травня стане прем'єром Угорщини

09:02 22.04.2026
Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

19:21 11.04.2026
На Великдень обмеження е/е не заплановані – "Укренерго"

На Великдень обмеження е/е не заплановані – "Укренерго"

21:58 10.04.2026
У суботу обмеження е/е будуть незначними – "Укренерго"

У суботу обмеження е/е будуть незначними – "Укренерго"

12:14 10.04.2026
Федоров: Після помилок ТЦК із "розшуком" жінок запровадять технічні запобіжники

Федоров: Після помилок ТЦК із "розшуком" жінок запровадять технічні запобіжники

16:14 09.04.2026
Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

Мінцифрі пропонують надати військовим командирам право обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх – профільна асоціація

21:01 08.04.2026
В Ізраїлю залишилися цілі щодо Ірану, які будуть досягнуті тим чи іншим шляхом – Нетаньягу

В Ізраїлю залишилися цілі щодо Ірану, які будуть досягнуті тим чи іншим шляхом – Нетаньягу

ВАЖЛИВЕ

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

ОСТАННЄ

Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА