Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

Кабінет міністрів призначив Сергія Гурського главою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Також уряд України призначив Михайла Вінтоніва членом Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідні рішення ухвалені на засіданні уряду у середу.

Крім того, уряд погодив звільнення Людмили Димидюк з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.