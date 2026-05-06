Інтерфакс-Україна
Події
20:07 06.05.2026

Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

1 хв читати
Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

Кабінет міністрів призначив Сергія Гурського главою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Також уряд України призначив Михайла Вінтоніва членом Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідні рішення ухвалені на засіданні уряду у середу.

Крім того, уряд погодив звільнення Людмили Димидюк з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.

 

Теги: #кабмін #призначення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 06.05.2026
Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

16:21 06.05.2026
Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

12:42 05.05.2026
Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

14:20 04.05.2026
Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

11:16 01.05.2026
Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

Уряд подаватиме євроінтеграційні законопроєкти за пів року до дедлайну їх виконання

10:31 01.05.2026
Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

20:53 29.04.2026
Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

Кабмін продовжив кешбек на пальне до кінця травня, проте знизив максимальну суму компенсації вдвічі – Мінекономіки

20:41 27.04.2026
Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

13:24 23.04.2026
Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

Що змінилось у культурі за рік: Коаліція діячів культури запустила опитування щодо Стратегії-2030

ВАЖЛИВЕ

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

ОСТАННЄ

На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА