20:07 06.05.2026
Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах
Кабінет міністрів призначив Сергія Гурського главою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
Також уряд України призначив Михайла Вінтоніва членом Національної комісії зі стандартів державної мови.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідні рішення ухвалені на засіданні уряду у середу.
Крім того, уряд погодив звільнення Людмили Димидюк з посади голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.