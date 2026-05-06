На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

Масштабна пожежа зайнялася у лісі між селами Блажево та Більськ що у Рокитнівській селищній громаді Сарненського району, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

"Масштабна пожежа на Рокитнівщині: поліцейські працюють на місці. Вогонь стрімко поширюється між селами Блажево та Більськ. Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати стихію, зупинити поширення вогню та не допустити трагедії. Поліцейські офіцери громади на лісових дорогах забезпечують охорону громадського порядку та регулюють дорожній рух, адже через пориви вітру напрямок поширення диму різко змінюється", – йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Facebook.

Поліція інформує громадян про небезпеку, закликає утриматися від поїздок у небезпечному напрямку та перекриває потенційно небезпечні ділянки.