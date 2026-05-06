Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі щодо розвитку двосторонніх відносин між країнами.

"Я був радий продовжити нашу діалог з моїм грузинським колегою Макою Бочорішвілі після наших нещодавніх контактів у Єревані. Під час нашого сьогоднішнього дзвінка ми відзначили конструктивний діалог між нашими країнами та погодилися щодо взаємного інтересу в нормалізації відносин Україна-Грузія", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністри обговорили двосторонні відносини та взаємодію в рамках міжнародних організацій.

" Ми також підтвердили нашу відкритість до просування вперед у двосторонній співпраці та підтримки активних контактів", – наголосив Сибіга.

4 травня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга На полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані провів коротку зустріч із грузинською колегою, віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою закордонних справ Макою Бочорішвілі.