19:34 06.05.2026

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Жителька Попівської громади Конотопського району Сумської області постраждала внаслідок ракетного удару російських окупантів в середу, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Постраждала 88-річна жінка. Її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке. Пошкоджені нежитлові будівлі, також є пошкодження у житловому секторі", – написав Григоров, додавши, що наслідки атаки уточнюються.

При цьому він не уточнив, по якому саме населеному пункту громади було завдано удару.

Територія Попівської громади розташована в Сумській області на захід від міста Конотоп, розтягнувшись уздовж адміністративного кордону з Чернігівською областю на 894 кв км. До неї входить 40 сіл та чотири селища, сукупне населення яких до повномасштабного вторгнення РФ складало понад 13 тис жителів. До кордону з РФ близько 60 км.

 

18:49 06.05.2026
Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

15:09 06.05.2026
На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

08:55 06.05.2026
Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

08:40 06.05.2026
Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:29 06.05.2026
На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять поранені – ОВА

07:30 06.05.2026
ОВА: У Харкові внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, пошкоджено приватні будинки

19:38 05.05.2026
Ворог за останні 2 дні атакував відділення "Укрпошти" на Сумщині, Чернігівщині та Херсоні

17:23 05.05.2026
Росіяни вдарили по Запоріжжю, одна людина загинула, 6 поранені – ОВА

10:03 05.05.2026
Свириденко про російські обстріли: основними цілями були об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості

07:59 05.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 49 населених пунктів Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих

