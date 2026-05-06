Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Жителька Попівської громади Конотопського району Сумської області постраждала внаслідок ракетного удару російських окупантів в середу, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Постраждала 88-річна жінка. Її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, поранення не важке. Пошкоджені нежитлові будівлі, також є пошкодження у житловому секторі", – написав Григоров, додавши, що наслідки атаки уточнюються.

При цьому він не уточнив, по якому саме населеному пункту громади було завдано удару.

Територія Попівської громади розташована в Сумській області на захід від міста Конотоп, розтягнувшись уздовж адміністративного кордону з Чернігівською областю на 894 кв км. До неї входить 40 сіл та чотири селища, сукупне населення яких до повномасштабного вторгнення РФ складало понад 13 тис жителів. До кордону з РФ близько 60 км.