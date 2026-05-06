Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

Понад 12 тис. працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримають доплати по 20 тис. грн за березень, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд виділив на це 242 млн грн. Йдеться про 9 тис. енергетиків, а також майже 2 тис. комунальників газовиків, понад тисяча залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають громади до нормальної роботи", – написала вона у Телеграмі.

За її словами, кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки.

Загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тис. фахівців.