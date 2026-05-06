Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Зубовича.

"Звільнити Зубовича Ігоря Олеговича з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України за власним бажанням", – йдеться в розпорядження №407 від 6 травня.

Зубович обіймав дану посаду із серпня 2025 року, а до цього був начальником Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.