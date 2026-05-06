Інтерфакс-Україна
19:22 06.05.2026

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Зубовича.

"Звільнити Зубовича Ігоря Олеговича з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України за власним бажанням", – йдеться в розпорядження №407 від 6 травня.

Зубович обіймав дану посаду із серпня 2025 року, а до цього був начальником Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.

 

20:07 06.05.2026
Кабмін провів низку кадрових призначень у міністерствах та державних відомствах

16:21 06.05.2026
Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів найближчим часом – Зеленський

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

12:42 05.05.2026
Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

10:53 05.05.2026
Екскерівник Cisco в Україні Мартинчук став регіональним менеджером Visa у 17 країнах

10:15 05.05.2026
Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

18:16 04.05.2026
НБУ призначив нового начальника управління захисту прав споживачів фінпослуг

14:20 04.05.2026
Уряд скерував на виплату дивідендів у бюджет 50% прибутку "Енергоатома" за 2025р на суму 18,688 млрд грн

11:29 01.05.2026
Уряд і Рада працюють над переліком пріоритетних законопроєктів - Качка

