Інтерфакс-Україна
Події
19:20 06.05.2026

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Таке пояснення агентству "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі надали в Раді ЄС, пояснюючи суть ухваленого 5 травня в рамках засідання Ради ЄС з економічних питань "рішення щодо позиції ЄС щодо Розширеної Часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України".

"Вчорашнє рішення означає, що ЄС тепер повідомить Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди за умови завершення внутрішніх процедур", – констатували в Раді ЄС.

Крім того, в Раді ЄС зазначили, що це рішення є не останнім кроком у процедурі створення Спеціального трибуналу.

Як повідомлялося раніше, 25 березня Європейська комісія розпочала процес, за яким ЄС може стати членом-засновником, за умови схвалення державами-членами ЄС. В разі схвалення ЄС приєднається до Керівного комітету трибуналу та відіграватиме центральну роль в управлінні.

Свою згоду на це рішення на минулому тижні надав Європейський парламент. Таким чином, Комісія з претензій може бути заснована в рамках 135-ї сесії Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі 14 травня.

