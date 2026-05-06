Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

Морська коаліція на чолі з Францією і Великою Британією готова супроводжувати танкери через Ормузьку протоку, якщо Іран погодиться з пропозицією США про припинення війни, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на французького чиновника.

Представник канцелярії президента Франції, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, підтвердив повідомлення Міністерства збройних сил Франції про направлення авіаносця "Шарль де Голль" до Червоного моря, наголосивши, що цей крок покликаний продемонструвати готовність коаліції гарантувати безпеку протоки.

За інформацією агентства, співрозмовник ЗМІ повідомив, що президент Еммануель Макрон провів переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом і президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, і Франція наполягає на своїй позиції, що вона не є стороною війни.

Французький телеканал BFMTV із посиланням на те саме джерело зазначає, що йдеться про "суто оборонну" місію і що коаліція зберігатиме нейтралітет.

Операція буде можлива лише в тому разі, якщо Іран зобов'яжеться брати участь у переговорах, уточнює джерело.

У Парижі також вважають, що США та Іран повинні відокремити питання морського судноплавства в Ормузькій протоці від інших питань переговорів.