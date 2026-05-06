Інтерфакс-Україна
Події
18:55 06.05.2026

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

1 хв читати
Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами
Фото: сайт Президента Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію кроків, про які він з ним домовилися під час його візиту до Азербайджану.

"Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності. Обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

Під час візиту до Азербайджану 25 квітня Зеленський повідомив про укладання шести угод з Азербайджаном під час візиту до цієї країни, серед яких окремо відзначив безпекові. Зеленський заявив про "дуже серйозний крок" у вигляді підписання документів про спільний розвиток оборонно-промислового комплексів країн, а також повідомив про домовленості в сфері енергетики та освіти.

Теги: #алієв #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

17:36 05.05.2026
Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

16:02 05.05.2026
Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

15:18 05.05.2026
Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

12:48 05.05.2026
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

12:45 05.05.2026
Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

10:15 05.05.2026
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

19:15 04.05.2026
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

18:24 04.05.2026
Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

ВАЖЛИВЕ

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

ОСТАННЄ

На Рівненщині вирує масштабна лісова пожежа – поліція

Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

Окупанти завдали удару по Конотопському району, є постраждала

Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Зубовича

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Франція і Велика Британія готові супроводжувати танкери в Ормузькій протоці – джерело

Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА