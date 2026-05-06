Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію кроків, про які він з ним домовилися під час його візиту до Азербайджану.

"Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності. Обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки", – написав Зеленський в Телеграм у середу.

Під час візиту до Азербайджану 25 квітня Зеленський повідомив про укладання шести угод з Азербайджаном під час візиту до цієї країни, серед яких окремо відзначив безпекові. Зеленський заявив про "дуже серйозний крок" у вигляді підписання документів про спільний розвиток оборонно-промислового комплексів країн, а також повідомив про домовленості в сфері енергетики та освіти.