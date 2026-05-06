Дитину поранено на Дніпропетровщині через атаку БпЛА окупантів – влада

Дитина зазнала поранень через атаку безпілотника окупантів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Синельниківський район. У Васильківській громаді постраждала 10-річна дівчинка. Ворог вдарив БпЛА, пошкоджений приватний будинок", – написав він у Телеграмі.

За його інформацією, по Нікопольському району окупанти били по району дронами й артилерією. Цілили по райцентру, Покровській сільській, Мирівській, Мозолевській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені дев’ять приватних будинків, дві господарські споруди, парник, мікроавтобус, п’ять авто, агропідприємство, АЗС, лінія електропередачі.

Він також повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Росіяни били також по Новопільській та Грушівській громадах. Сталася пожежа. Пошкоджені АЗС, магазин, авто.

У Кам’янському районі у Жовтих Водах внаслідок удару БпЛА пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі БпЛА атакували Самар та Губиниську громаду. Сталися пожежі. Пошкоджена інфраструктура.