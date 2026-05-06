Інтерфакс-Україна
Події
18:47 06.05.2026

СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про операцію зі знищення особового складу російських окупаційних військ навчального центру підготовки та точки постійної дислокації пілотів-коригувальників в окупованому місті Хрустальний Луганської області.

"Тривалі вивчення військового об’єкту та підготовка операції реалізовано 5 травня силами 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" сумісно з ЦСО А СБУ за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил Безпілотних Систем. Нанесено 15 вогневих уражень дронами middle strike з бч 100 кг", – написав Бровді в Телеграм.

За його словами, особовий склад окупантів був знищений в будівлі навчального комплексу площею 2,600 тис кв м та будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5,7 тис кв м. Цілі знаходились у понад 90 км від лінії бойового зіткнення.

"У НЦ перебували повним курсом оператори-коригувальники артилерії, оператори інших БПЛА, інструктори та офіцерський склад управління НЦ. Склад рухомого транспорту, що одномоментно перебував на локації, сягав до 30 одиниць легкового автотранспорту", – повідомив Бровді, зазначивши, що кількість безповоротних та санітарних втрат противник наразі приховує.

 

08:45 06.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1419 ворожих цілей

08:33 04.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

13:00 03.05.2026
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

12:25 03.05.2026
"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

16:15 23.04.2026
Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

19:20 18.04.2026
Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

14:03 18.04.2026
СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

14:03 16.04.2026
У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

21:05 09.04.2026
Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

16:57 09.04.2026
Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

