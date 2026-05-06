СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про операцію зі знищення особового складу російських окупаційних військ навчального центру підготовки та точки постійної дислокації пілотів-коригувальників в окупованому місті Хрустальний Луганської області.

"Тривалі вивчення військового об’єкту та підготовка операції реалізовано 5 травня силами 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" сумісно з ЦСО А СБУ за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил Безпілотних Систем. Нанесено 15 вогневих уражень дронами middle strike з бч 100 кг", – написав Бровді в Телеграм.

За його словами, особовий склад окупантів був знищений в будівлі навчального комплексу площею 2,600 тис кв м та будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5,7 тис кв м. Цілі знаходились у понад 90 км від лінії бойового зіткнення.

"У НЦ перебували повним курсом оператори-коригувальники артилерії, оператори інших БПЛА, інструктори та офіцерський склад управління НЦ. Склад рухомого транспорту, що одномоментно перебував на локації, сягав до 30 одиниць легкового автотранспорту", – повідомив Бровді, зазначивши, що кількість безповоротних та санітарних втрат противник наразі приховує.