Інтерфакс-Україна
18:27 06.05.2026

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

Через атаку російських безпілотників по дошкільному закладу освіти в Сумах загинуло дві людини, ще сім – зазнали поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, внаслідок російського удару по будівлі закладу освіти у Сумах загинули двоє його працівниць. Це жінки 48 та 45 років… Ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення", – написав він у Телеграмі.

Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Раніше повідомлялось про одну загиблу та двох постраждалих через пряме влучання двох БпЛА в будівлю дитячого садочка у центральній частині Сум.

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

11:25 06.05.2026
Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

19:23 05.05.2026
Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

