Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

Через атаку російських безпілотників по дошкільному закладу освіти в Сумах загинуло дві людини, ще сім – зазнали поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, внаслідок російського удару по будівлі закладу освіти у Сумах загинули двоє його працівниць. Це жінки 48 та 45 років… Ще семеро людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні залишається 52-річна жінка, яка отримала важчі поранення", – написав він у Телеграмі.

Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Раніше повідомлялось про одну загиблу та двох постраждалих через пряме влучання двох БпЛА в будівлю дитячого садочка у центральній частині Сум.