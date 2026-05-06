18:21 06.05.2026

ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 отримали поранення, внаслідок чого, загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

ММПЛУ підтвердила більшість випадків жертв серед цивільних осіб і продовжує збирати інформацію.

"Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження лише за кілька днів. З 1 травня у 14 областях України, за повідомленнями, загинуло та отримало поранення понад 570 цивільних осіб", – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.

ММПЛУ зазначає, що з 1 по 5 травня російські збройні сили завдали численних ударів по різних містах України, що призвело до значних жертв серед цивільних осіб. 5 травня авіабомби влучили в промисловий район Запоріжжя, в результаті чого, за повідомленнями, загинуло щонайменше 12 осіб і 46 отримали поранення. Того ж дня авіабомби вразили центральні райони Краматорська (Донецька область), в результаті чого, за повідомленнями, загинуло щонайменше шестеро осіб і 13 отримали поранення. Серія ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, що триває з 1 травня, спричинила загибель та поранення цивільних осіб по всій Україні, зокрема на заході країни, у таких містах як Тернопіль та Рівне, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях.

Деякі з загиблих та поранених під час повторних ударів по об’єктах, які вже зазнали атак раніше, були працівниками екстрених служб та рятувальниками. У Полтавській області двоє рятувальників загинули, а інші отримали поранення, коли другий удар був нанесений по газодобувному об’єкту, який раніше зазнав удару в ніч з 4 на 5 травня. У Херсоні 3 травня медичний персонал потрапив під атаку безпілотника малої дальності, коли прибув для надання медичної допомоги людям, які постраждали від попереднього удару безпілотника.

В ООН підкреслили, що багато з цих атак відбулися, коли зброя великої потужності вразила міські райони у денний час, що і, ймовірно, призвело до значної кількості жертв.

"Багато з загиблих і поранених цивільних осіб займалися звичайними повсякденними справами – їхали на роботу, працювали, робили покупки, гуляли або займалися ліквідацією наслідків попередніх ударів. За таких обставин шкода, заподіяна цивільному населенню, є передбачуваною", – сказала Белль.

