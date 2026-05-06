18:16 06.05.2026

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України у середу.

У відомстві наголосили, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. У МЗС підвреслили, що російські окупанти штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів.

"Населення скоротилося з 40 000 до близько 6 000 осіб, у місті Олешки – з 24 000 до близько 2 000. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей – маломобільні", – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що до різних державних органів надійшло станом на зараз понад 220 безпосередніх звернень щодо евакуації мешканців із зазначених населених пунктів. Відповідна інформація також підтверджується Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, українськими розвідувальними органами та низкою міжнародних організацій.

"Маємо і жахливі свідчення людей, які втратили своїх близьких унаслідок російських атак, проте не мають змоги належно їх поховати через постійні бойові дії. Місцеві мешканці не мають змоги покинути небезпечні райони та змушені виживати в нелюдських умовах – часто без доступу до питної води, їжі й необхідних медикаментів", – йдеться у заяві.

У співпраці з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення МЗС розпочало невідкладні консультації з міжнародними партнерами – ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста – щодо шляхів порятунку громадян.

"МЗС разом із причетними міністерствами та відомствами працює над залученням міжнародних організацій. Закликаємо міжнародних партнерів до тиску на Росію з метою дотримання нею міжнародного гуманітарного права, створення необхідних умов та евакуаційних коридорів для виїзду людей". – заявили у відомстві.

Українська сторона також порушить на майданчиках ООН та ОБСЄ тему критичної гуманітарної ситуації в Олешках, Голій Пристані, а також Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Інформація про російські злочини буде передана до міжнародних моніторингових місій.

"Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині", – йдеться у заяві.

