Інтерфакс-Україна
Події
18:11 06.05.2026

Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

2 хв читати
Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання, і регіони мають прискорити підготовку до зими.

"Ключове питання – зарплати педагогів. З 1 січня держава підвищила їх на 30% і забезпечила необхідний ресурс. Водночас зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення. Визначили такі громади й працюватимемо з кожним регіоном окремо. Міністр освіти разом із Мінфіном мають запропонувати рішення. Із вересня передбачене наступне підвищення – ще на 20%", – написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам спеціального освітнього селектору із громадами.

Прем’єр також нагадала, що уряд розподілив 6 млрд грн на укриття, 1 млрд грн – на харчоблоки, 2 млрд грн – на понад 500 шкільних автобусів, і заявила, що Кабмін очікує від регіонів чіткі списки потреб і пріоритетних громад.

"Також визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 млрд грн, держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування", – розповіла вона.

Крім того, Свириденко заявили, що наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання.

"Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним", – написала прем’єрка. 

Теги: #регіони #заклади_освіти #підготовка #зима

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

09:51 05.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

18:50 01.05.2026
Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

09:26 30.04.2026
Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн – Кулеба

Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн – Кулеба

21:06 28.04.2026
Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

Зеленський призначив на п'ятницю широку нараду щодо підготовки до наступного опалювального сезону

22:26 27.04.2026
Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

15:04 27.04.2026
У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони – Міноборони

У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони – Міноборони

18:09 26.04.2026
Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

Очільники кількох обладміністрацій повідомляють про масові знеструмлення через негоду

16:07 26.04.2026
Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

ОСТАННЄ

Варшава готова пропустити прем'єра Словаччини для візиту до Москви, якщо він розблокує допомогу Україні, – МЗС Польщі

Міністр оборони Фінляндії на зустрічі з Федоровим: Підтримуємо Україну, але проти зальоту дронів на свої території

Ізраїльські військові мають у розпорядженні список цілей в Ірані для ударів у разі відновлення бойових дій – начальник Генштабу ЦАХАЛ

Сибіга: Повернення коштів Ощадбанку сприймаємо як знак готовності Будапешта просувати наші відносини

Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру

Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА