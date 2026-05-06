Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання, і регіони мають прискорити підготовку до зими.

"Ключове питання – зарплати педагогів. З 1 січня держава підвищила їх на 30% і забезпечила необхідний ресурс. Водночас зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення. Визначили такі громади й працюватимемо з кожним регіоном окремо. Міністр освіти разом із Мінфіном мають запропонувати рішення. Із вересня передбачене наступне підвищення – ще на 20%", – написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам спеціального освітнього селектору із громадами.

Прем’єр також нагадала, що уряд розподілив 6 млрд грн на укриття, 1 млрд грн – на харчоблоки, 2 млрд грн – на понад 500 шкільних автобусів, і заявила, що Кабмін очікує від регіонів чіткі списки потреб і пріоритетних громад.

"Також визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 млрд грн, держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування", – розповіла вона.

"Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним", – написала прем’єрка.