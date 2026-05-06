Інтерфакс-Україна
Події
18:08 06.05.2026

Варшава готова пропустити прем'єра Словаччини для візиту до Москви, якщо він розблокує допомогу Україні, – МЗС Польщі

Польща висловила готовність за певних умов пропустити прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який 9 травня має намір відвідати урочистості в Москві з нагоди Дня Перемоги, повідомляє в середу словацьке видання DennikN.

"Кілька днів тому я читав інтерв’ю з прем’єр-міністром Фіцо. Воно справді справило дуже позитивне враження. Якщо він розблокує допомогу Україні, але водночас поїде до Росії, можливо, ми зможемо йому це пробачити", – цитує видання главу МЗС Польщі Радослава Сікорського, який заявив про це на безпековій конференції Defence24 Days у Варшаві.

Раніше Фіцо заявляв, що поїде до Москви 9 травня, щоб покласти квіти до могили Невідомого солдата і провести коротку зустріч із Путіним. Водночас він заперечив свою присутність на військовому параді.

