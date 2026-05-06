Міністр оборони Фінляндії на зустрічі з Федоровим: Підтримуємо Україну, але проти зальоту дронів на свої території

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен під час зустрічі з українським колегою Михайлом Федоровим обговорив питання подальшої співпраці та дронів, що порушують фінський повітряний простір.

"Сьогодні я зустрівся з міністром оборони України Михайлом Федоровим у рамках конференції Nordefco в норвезькому Тронхеймі", – написав фінський міністр у соцмережі Х.

За його словами, вони з Федоровим обговорили плани щодо співпраці між Фінляндією та Україною у сфері безпілотників, що дозволить одночасно зміцнити оборону Фінляндії та підтримати Україну у боротьбі проти агресивної війни Росії.

"Ми також обговорили питання дронів, що заблукали на територію Фінляндії. Я повідомив, що Фінляндія підтримує оборонну війну України, але не допускає заблукання дронів на свою територію", – йдеться у дописі.

Зустрічі міністрів оборони Північних країн в рамках оборонного співробітництва (Nordefco) відбувається у Тронгеймі 5-6 травня 2026 року.