18:02 06.05.2026

Міністр оборони Фінляндії на зустрічі з Федоровим: Підтримуємо Україну, але проти зальоту дронів на свої території

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен під час зустрічі з українським колегою Михайлом Федоровим обговорив питання подальшої співпраці та дронів, що порушують фінський повітряний простір.

"Сьогодні я зустрівся з міністром оборони України Михайлом Федоровим у рамках конференції Nordefco в норвезькому Тронхеймі", – написав фінський міністр у соцмережі Х.

За його словами, вони з Федоровим обговорили плани щодо співпраці між Фінляндією та Україною у сфері безпілотників, що дозволить одночасно зміцнити оборону Фінляндії та підтримати Україну у боротьбі проти агресивної війни Росії.

"Ми також обговорили питання дронів, що заблукали на територію Фінляндії. Я повідомив, що Фінляндія підтримує оборонну війну України, але не допускає заблукання дронів на свою територію", – йдеться у дописі.

Зустрічі міністрів оборони Північних країн в рамках оборонного співробітництва (Nordefco) відбувається у Тронгеймі 5-6 травня 2026 року.

Теги: #дрони #хяккянен #фінляндія

09:56 06.05.2026
Підрозділи Лінії дронів уже отримали перші партії БпЛА майже на 41 млн грн через DOT-Chain Defence

15:18 05.05.2026
Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

15:28 04.05.2026
Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

11:31 04.05.2026
РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

22:41 02.05.2026
На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

19:55 30.04.2026
Міноборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus – Федоров

14:08 30.04.2026
Україна з налагодженням співпраці з країнами Затоки перетворилася з прохача допомоги в її експортера – експерти

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

22:19 29.04.2026
МЗС і Мінспорту закликали Google посилити модерацію контенту про підсанкційну "Алабугу"

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

