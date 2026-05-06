Ізраїльські військові мають у розпорядженні список цілей в Ірані для ударів у разі відновлення бойових дій – начальник Генштабу ЦАХАЛ

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір заявив, що командування має список цілей в Ірані, по яких вони готові завдати ударів під час поновлення воєнної кампанії, повідомляє в середу The Times of Israel.

"В Ірані ще маємо низку цілей, які ми готові атакувати. Ми перебуваємо у стані підвищеної бойової готовності, щоби повернутися до інтенсивної та широкомасштабної кампанії", – наводить The Times of Israel слова Заміра.

Згідно із заявою, опублікованою ЦАХАЛ, ізраїльські військові перебувають у постійному контакті зі збройними силами США і координують дії.

Крім того, Замір повідомив військовослужбовцям, дислокованим у районі міста Хіам на півдні Лівану, що у них "немає жодних обмежень щодо застосування сили". Він зазначив, що з кінця лютого ЦАХАЛ ліквідував 2 тис. бійців руху "Хезболла", і що Ізраїль скористається всіма можливостями для подальшого ослаблення "Хезболли".