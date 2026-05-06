Сибіга: Повернення коштів Ощадбанку сприймаємо як знак готовності Будапешта просувати наші відносини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав повернення Угорщиною в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, назвавши це "позитивним зрушенням на шляху до нормалізації українсько-угорських відносин".

"Ми дякуємо угорській стороні за цей крок. Повернення вкраденої власності проводить чітку межу між беззаконням режиму Орбана та конструктивним підходом нового уряду, що приходить", - написав міністр у соцмережі Х.

За словами Сибіги, Україна сприймає це як знак готовності Угорщини просувати відносини на основі взаємної поваги та здорового прагматизму.

"...і ми готові відповісти взаємністю. У цьому контексті я з нетерпінням чекаю на майбутні контакти з Анітою Орбан (майбутня глава МЗС Угорщини – ІФ-У)", – додав міністр.

Раніше у середу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, затримані в березні цього року.

5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторських автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було виказано рішучій протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, в четвер передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота були затриманими в Угорщині.