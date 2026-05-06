Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

Фото: МЗС КНР

Китай звернувся до української сторони з проханням забезпечувати гуманне поводження з взятими у полон китайськими громадянами, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Китай звернувся до української сторони з проханням дотримуватися відповідних положень міжнародного права, захищати законні права та інтереси громадян Китаю та забезпечувати гуманне поводження з ними", – сказав він на брифінгу у середу, відповідаючи на питання, чи вживає КНР заходів щодо повернення полонених до Китаю.

За словами речника, китайська сторона опублікували низку попереджень з питань безпеки, в яких закликала громадян Китаю "триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми залучення до збройного конфлікту та, зокрема, не брати участі у військових операціях жодної зі сторін".

8 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України взяли у полон двох китайських громадян, які воювали на стороні Росії.

Президент заявив, що китайців взяли у полон на Донеччині.