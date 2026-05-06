Інтерфакс-Україна
Події
17:39 06.05.2026

Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

1 хв читати
Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР
Фото: МЗС КНР

Китай звернувся до української сторони з проханням забезпечувати гуманне поводження з взятими у полон китайськими громадянами, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Китай звернувся до української сторони з проханням дотримуватися відповідних положень міжнародного права, захищати законні права та інтереси громадян Китаю та забезпечувати гуманне поводження з ними", – сказав він на брифінгу у середу, відповідаючи на питання, чи вживає КНР заходів щодо повернення полонених до Китаю.

За словами речника, китайська сторона опублікували низку попереджень з питань безпеки, в яких закликала громадян Китаю "триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми залучення до збройного конфлікту та, зокрема, не брати участі у військових операціях жодної зі сторін".

8 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України взяли у полон двох китайських громадян, які воювали на стороні Росії.

Президент заявив, що китайців взяли у полон на Донеччині.

Теги: #китай #полонені #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 04.05.2026
Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

Бессент закликає Китай узяти участь в операції з відкриття Ормузької протоки

09:12 29.04.2026
Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

Китай з травня відновить експорт палива – ЗМІ

23:14 27.04.2026
Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

Китай заблокував угоду Meta з купівлі ШІ-стартапу Manus за $2 млрд

22:56 24.04.2026
OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

OFAC запровадило санкції проти китайського нафтопереробного заводу та судноплавних компаній, пов'язаних з Іраном

11:27 23.04.2026
Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

20:01 21.04.2026
Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

08:38 20.04.2026
Росіяни просунулись поблизу Різниківки на Донеччині

Росіяни просунулись поблизу Різниківки на Донеччині

20:08 12.04.2026
Росіяни під час "перемир'я" атакували дронами власних поранених під Часовим Яром

Росіяни під час "перемир'я" атакували дронами власних поранених під Часовим Яром

14:14 11.04.2026
Зеленський повідомив про повернення 175 військових і 7 цивільних з російського полону

Зеленський повідомив про повернення 175 військових і 7 цивільних з російського полону

04:34 11.04.2026
Прифронтові громади Донеччини отримали пожежні машини та швидку від міжнародних організацій

Прифронтові громади Донеччини отримали пожежні машини та швидку від міжнародних організацій

ВАЖЛИВЕ

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

ОСТАННЄ

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

Варшава готова пропустити прем'єра Словаччини для візиту до Москви, якщо він розблокує допомогу Україні, – МЗС Польщі

Міністр оборони Фінляндії на зустрічі з Федоровим: Підтримуємо Україну, але проти зальоту дронів на свої території

Ізраїльські військові мають у розпорядженні список цілей в Ірані для ударів у разі відновлення бойових дій – начальник Генштабу ЦАХАЛ

Сибіга: Повернення коштів Ощадбанку сприймаємо як знак готовності Будапешта просувати наші відносини

Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА