Стефанчук: Термін "доброзвичайність" у проєкті Цивільного кодексу замінює пострадянські "моральні засади суспільства"

Поняття "доброзвичайність" у проєкті нового Цивільного кодексу замінює пострадянський термін "моральні засади суспільства", якій використовується у чинному законодавстві, роз’яснив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Якщо ви подивитеся порівняльну таблицю, то ви просто на свій розсуд можете побачити одну просту закономірність, що там, де в чинному законодавстві є поняття "моральні засади суспільства", як продовження пострадянського терміну, який іменувався моральним принципом суспільства… Ми запропонували питомо український термін "доброзвичайність", – сказав Стефанчук у відео, розміщеному на його сторінці у Фейсбуці у середу, коментуючи твердження про нібито оціночний характер цього поняття, що, за словами критиків, може "зруйнувати" цивільне законодавство.

Він повідомив, що запропонував замінити термін "моральні засади суспільства" на український відповідник "доброзвичайність" український правник Сергій Головатий, якій очолює філологічну групу при робочій групі.

За словами Стефанчука, робоча група підтримала пропозицію і в тексті проєкту всі згадки про "моральні засади суспільства" було замінено на питомо українське поняття "доброзвичайність".

Спікер нагадав, що це слово є відповідником давнього терміна bonnes mœurs, та широко застосовується в цивільному законодавстві країн Європейського Союзу – Німеччини, Франції, Нідерландів. Він зазначив, що у різних мовах цей термін має різні форми – "good morals", "public morals", "buona mores", "good etes", "public order and good morals", але всі вони відображають ідею доброзвичайності, яку пропонується закріпити в українському законодавстві.

Стефанчук вважає небезпечним критику нового терміну, утвореного з українських слів "добро" і "звичай". Він підкреслив, що в української правовій традиції багато понять мають корінь "добро" – наприклад, "доброчесність", на якій ґрунтується антикорупційна стратегія та законодавство. На його думку, ставлячи під сумнів "доброзвичайність" як нібито незрозуміле чи оціночне поняття, фактично підриваються основи чинного антикорупційного законодавства.

"Те саме стосується понять "добросовісність" і "добропорядність", які широко використовуються в українських правових актах ", – зазначив Стефанчук.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня ухвалила у першому читанні новий Цивільний кодекс (№15150).