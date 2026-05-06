17:09 06.05.2026

Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Навколо Москви збільшуються кільця ППО, це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, водночас це переміщення відкриває можливості для далекобійних санкцій України.

"Дав сьогодні окремі завдання ГУР щодо російської системи ППО. Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також наголосив, що Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату.

"Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен", – резюмував він.

Теги: #ппо #рф #далекобійність

